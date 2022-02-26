ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI - Son Dakika
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ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI

26.02.2022 15:59

Uludağ yolunda kontrolden çıkan otomobil, önce karşı yönden gelen başka araca çarptı ardından bariyerlere çarparak durdu.

BURSA- Uludağ yolunda kontrolden çıkan otomobil, önce karşı yönden gelen başka araca çarptı ardından bariyerlere çarparak durdu. Kazada Uludağ'da tatil yaptıktan sonra dönüşe geçen 4 kişilik, aile yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doburca mevkisinde meydana geldi. Uludağ'da tatilini tamamlayan 4 kişilik aile, Bursa merkeze dönüş için Zuhir M.'nin kullandığı 16 AJC 809 plakalı otomobil ile yola çıktı. Merkeze 10 kilometre kala Yeni Dağ Yolu'ndaki virajlı dik yokuşta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen E.D. yönetimindeki 16 AAS 829 plakalı otomobile çarptı. Savrulan, 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, uçurum kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Zuhir M. ile araçtaki eşi Fayda M., çocukları Lina A. ve Ghada M. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa-Uludağ yolu trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri de araçtaki yaralıları çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İncelemenin ardından yol trafiğe açıldı.

ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI
ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI

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Otomobil, Uludağ, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ YOLUNDA TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, 4 YARALI - Son Dakika


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