Son dakika haber... ULUSKON ve Şangay İşbirliği Örgütünden işbirliği kararı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ve Şangay İşbirliği Örgütü işbirliği yapma kararı aldı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Şangay İşbirliği Örgütü Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye Daimi Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Diplomatı Eşref Soysal ile işbirliği ve güncel konularla ilgili olarak toplantı yapıldı.

Toplantıdan sonra ortak açıklama yapan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye Daimi Temsilcisi Eşref Sosyal, Birleşmiş Milletlerle ilgili çalışmalarında ve Şangay İşbirliği Örgütüne üye ülkeler olan Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde ki projelerde beraber çalışma ve iş birliği kararı aldıklarını dile getirdi. - İSTANBUL