Son dakika haber: Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

Uluslararası İzmir Film Festivali'nin 22-26 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Festivalin genel koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından 2018'den bu yana düzenlenen festival, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

Vizyona giren her filmin doğal aday olduğu festival kapsamında eserler, İzmir'in 30 ilçesinde açık hava gösterimleri ile seyirciyle buluşacak. Festivale bu yıl, televizyon dizileri ile dijital yapımlar da dahil edilecek.

Festival sürecinde en iyi eserler, internet sitesi üzerinden yapılacak noter onaylı halk oylamasıyla belirlenecek. Dereceye girenlere, "Altın Artemis Ödül"ü verilecek.