Son dakika haber: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'nin ekonomik zaferlerine katkı sağlamayı sürdürecek

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin, "30 Ağustos zaferinin 98'inci yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını saygı ve minnetle anıyoruz. YASED olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğini geliştirerek, elde edeceği ekonomik zaferlere katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sargın 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını sağlayan büyük zaferin 98. yılını kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazileri ile Cumhuriyetin kurucularını saygı ve minnetle andıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Bugün de ülkemizin ekonomik zaferlere yenilerini eklemesi gerekiyor. YASED olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğini geliştirerek, elde edeceği ekonomik zaferlere katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak, ülkemizin potansiyeline inanıyoruz ve her zaman olduğu gibi bugün de uzun vadeli başarımıza odaklanıyoruz."