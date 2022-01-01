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Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti

01.01.2022 22:43
Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Umman emniyetinden yüzbaşı Munir bin Muhammed Al Sinan, Umman resmi ajansı ONA'ya yaptığı açıklamada, 30 Aralık'ta başlayan ve ülke genelinde etkili olan tropikal kasırganın gelecek çarşamba gününe kadar etkili olacağını söyledi.

Sinan, şiddetli kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 6 kişinin öldüğünü ifade etti.

Sivil Havacılık Kurumu da halka tehlikeli yerlerden, suyun toplanma alanı ve vadilerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Umman Körfezi'nde 4 Ekim 2021'de etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Aralık, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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