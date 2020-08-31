Son dakika haber: Umman, Libya ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 685'e, Libya'da 237'ye ve Kuveyt'te 531'e yükselirken, Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 178 kişide virüs tespit edildiği, 351 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Toplam can kaybının 685'e, vaka sayısının 85 bin 722'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 80 bin 810'a ulaştığı aktarıldı.

-Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 543 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 13 bin 940'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin toplam sayısının 1459 olduğu belirtildi.

-Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 531'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 473 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 85 bin 109, iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 224 olduğu belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 43 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bugüne dek virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, vaka sayısının 2 bin 34'e, iyileşen kişi sayısının da 1531'e yükseldiği kaydedildi.