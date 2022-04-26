Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

26.04.2022 09:54

İstanbul Ümraniye'de üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Ümraniye'de üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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