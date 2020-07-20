Son dakika haber... ÜMRANİYE'DE AYNI NOKTADAKİ TRAFİK KAZALARI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika

Son dakika haber... ÜMRANİYE'DE AYNI NOKTADAKİ TRAFİK KAZALARI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

Son dakika güncel haberine göre Ümraniye'de mahalle sakinleri sokak içerisinde çok sayıda kaza meydana geldiğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Ümraniye'de mahalle sakinleri sokak içerisinde çok sayıda kaza meydana geldiğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

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Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde iddiaya göre sıklıkla yaşanan trafik kazalarına mahalleli tepki gösterdi. Ceylan Sokak'taki mahalle sakinleri, sokak içerisinde sürekli trafik kazaları meydana geldiğini belirterek, bunun önüne geçilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

"SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Mahalle sakini Hüseyin Dağlıca, "Sokaklar düzensiz. Geliş gidiş trafiği düzensiz. Caddelerimiz dar. Bunun yanında iş yeri potansiyeli çok büyük olan bir yer. Herkesin işi acil. Herkes bir an önce işe gitmek istiyor ve denetim yok" dedi.

Mehmet Büke de, "Sokağın başına set yaptılar ama buraya ışık yapmaları lazım. Sürekli kaza oluyor. Gece bilhassa arabalar burada cirit atıyor. Yukarıdan gelen araç bilmiyor burada set olduğunu." diye konuştu.

Sokak üzerinde market işleten İskender Yalçın, "Set olmadığından insanlar hızlı geliyor ve kaza oluyor. Ben çok şahit oldum. Bilhassa da geceleri oluyor. 'Buraya bir bariyer koyun' dedik, 'set koyun' dedik, seti sokağın başına koydular o da hiçbir etkisi yok. Genellikle sokağın başında oluyor." ifadelerini kullandı.

Altınşehir, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÜMRANİYE'DE AYNI NOKTADAKİ TRAFİK KAZALARI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika
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