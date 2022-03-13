ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI

13.03.2022 10:13

ÜMRANİYE'de buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı.

ÜMRANİYE'de buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı. Kaza anı cep telefon kamerası ile kaydedildi.

Kaza, Parseller Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yücel Ünlü'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcuları tedbir amaçlı kontrolden geçirirken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise, otobüsün kaydığı yerde tuzlama yaptı. Sokakta yan dönerek yolu kapatan İETT otobüsü, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Otobüs sürücüsü Yücel Ünlü, Araç buzlanmadan dolayı kaydı. Kontrolsüz bir şekilde duvara vurdu. Otobüsün içerisinde iki kişi vardı. Onlar da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece otobüsün ön camı kırıldı dedi.

Kazayı gören Ahmet Hakan Doğan, Otobüs sokağın başından aşağı doğru ilerliyordu. Yolda buzlanmadan dolayı ilerlerken, otobüsün tekerleri kitlendi. Otobüs kaymaya başladı. Ben de o sırada cep telefonun kamerasıyla kayıt ettim. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaş yoktu. Otobüs önce park halindeki otomobile çarptı. Daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durdu. Otobüsün ön camında hasar oluştu şeklinde konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün sokakta kayarak yaptığı kaza bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsü sokak üzerinde kayarak önce bir otomobile çarpıyor. Kaymaya devam eden İETT otobüsü aydınlatma direğine çarparak duruyor.

ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Cep Telefon, Polis, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement