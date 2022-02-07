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Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

07.02.2022 11:08
Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Ümraniye'de site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Site Mahallesi Karanfil Sokak'taki site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 konteynere sıçrayan yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

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Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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