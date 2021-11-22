Ümraniye'de kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yolun karşına geçtiği sırada bir kız çocuğuna 34 UN 9091 plakalı hurda malzeme taşıyan kamyonet çarptı.

Kaza sonucu çocuk kamyonetin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince kamyonetin altından çıkarılan çocuk, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.