ÜMRANİYE'DE KAZA ANI : POLİS MEMURUNA MESLEKTAŞ DESTEĞİ - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaça ve aydınlatma direğine çarptı. Yola savrulan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza saat 12.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Semih Pıtır, aracının kontrolünü kaybetti. Orta refüjdeki ağaç ve aydınlatama direğine çarpan otomobil yola savrularak ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Semih Pıtır'ı otomobilden çıkardı. Haberi alan meslektaşları da kaza yerine gelerek yaralıya destek vermeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Görgü tanığı Burhan Uçar, 'Frene basınca kaymaya başladı. Ağaca ve direğe çarptıktan sonra yan yatarak ters döndü" diye konuştu. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü..

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.