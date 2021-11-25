Son dakika haber... Ümraniye'de kazada savrulan araç, yayaya çarpıp dükkana daldı - Son Dakika

Ümraniye'de dört yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı yönden gelen araca çarptıktan sonra kaldırımdaki yayaya çarptı, ardından dükkana daldı. Kaldırımda yürüyen yaya, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin önce yayaya çarptığı ardından dükkana daldığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü dört yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptıktan sonra kaldırımdaki yaya çarptı. Yayaya çarpan araç ardından bakkal dükkanına daldı. Kendisine çarpan otomobilin üzerine kalan vatandaşın ise üzerine ekmek dolabı devrildi. Meydana gelen olayda, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ve yaya vatandaş hastaneye kaldırıldı. Öte yandan aracın daldığı dükkanda maddi hasar oluştu.

"Bu yolda sürekli kaza oluyor"

Kaza esnasında dükkan içerisinde bulunan Muhammed Gümüş, "Buradan geçen araçlar zaten önüne bakmıyor. Defalarca İBB'ye şikayette bulunduk. O kadar şikayete rağmen herhangi bir kasis dahi yapılmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü de 2 araç bu noktada çarpışıyor. Araçlardan biri yaya çarptıktan sonra dükkana giriyor. Bizde kaza anında dükkan içindeydik. Dışarı çıktığımızda yaralı şahıs yerde yatıyordu. Polis ve ambulans geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin önce yayaya çarptığı ardından dükkana daldığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL