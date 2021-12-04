Ümraniye'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi kamerada

-Silahlı iki soyguncu, kuyumcuyu vurarak kaçtı

İSTANBUL - Ümraniye'de kuyumcuya giren silahlı iki şahıs soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun da kendisini savunmak için silah çekmesiyle dükkanda arbede yaşandı. Kuyumcuyu silahla vurarak yaralayan ve kuyumcudan kaçan iki şahıs polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Kuyumcuda soygun girişimi anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Çakmak Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda 29 Kasım pazartesi günü gerçekleşen olayda, kuyumcuya giren iki kişi kuyumcu sahibi M.Ç.'ye silah çekerek soygun girişiminde bulundu. M.Ç. de kendisini savunmak için soygunculara silah çekince dükkanda arbede yaşandı. Kuyumcu M.Ç.'yi silahla vuran şahıslar soygunu gerçekleştiremeden dükkandan kaçtı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarda, R.A. isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede olayın diğer şüphelisinin M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kuyumcuya giren iki şahsın soygun girişimi ve kuyumcunun kendisini silahla savunma çabası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.