Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA

06.05.2022 10:48

Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADAMurat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de hız yapan bir araç, bir başka otomobile çarparak karşı şeride savruldu.

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de hız yapan bir araç, bir başka otomobile çarparak karşı şeride savruldu. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde dün sabah 09.00 sıralarında, süratli ilerleyen bir sürücü, sokaktan caddeye giriş yapan otomobile çarparak karşı şeride savruldu. Araç orta refüjü aşarak, karşı şeritten geçen servis aracına çarparak durdu. Kazada bir kişi yaralandı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırdı. Kaza, trafikteki araçlardan birinin kamerasına da yansıdı. Aracın karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarptığı anlar araç kamerasında ayrıntılarıyla görüldü.

Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE SAVRULDUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika
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