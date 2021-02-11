Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı - Son Dakika

Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

11.02.2021 05:32

ÜMRANİYE'de polisin dur ihtarına durmayarak kaçan sürücü uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı.

ÜMRANİYE'de polisin dur ihtarına durmayarak kaçan sürücü uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü sürücü uzun süre polise direndi.  Gözaltına alınan alkollü ve sürücü belgesi olmayan şüpheli ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 2 kişiye toplam 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

POLİSİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI

Olay, saat 03.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Muammer Bilik, kullandığı 34 BD 5714 plakalı otomobiliyle, Şile Otoyolu üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Bilik, otomobilini görevli polis memurunun üzerine sürerek kaçtı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir yandan kaçan otomobili kovalayan polis, bir yandan da çevredeki bütün yolları kapatarak tedbir aldı. Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü Alemdağ Caddesi üzerinde arabasını park etti. Tam bu sırada arkasından gelen polis ekibi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yanında bulunan ve isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın ile birlikte polise uzun süre direndi. Yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı ve 0.95 promil alkollü olduğu anlaşılan Muammer Bilik otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek polise direndi.

KAÇTIĞINI REDDETTİ

Polisten kaçmadığını iddia eden Bilik, "İftira atıyorlar, ben niye polisten kaçayım? Otelden rezervasyon yapmışım niye kaçayım. Elmalıkent'ten otoyola bağlanıp buraya geldim. Arabamı arıyorlar sözde polisten kaçmışım. Benim her zaman görevli memura şeyim tam, sıkıntı yok" şeklinde konuştu. Bu sırada isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına bağırarak küfür etti. Otomobil içinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran sürücü Muammer Bilik gözaltına alındı. Kelepçe takılarak polis otosuna bindirilen Bilik, yapılan ölçümde 0,95 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Ayrıca 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı toplam 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

- İstanbul
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Para Cezası, Otomobil, Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de otomobilini polisin üzerine sürüp kaçan sürücü yakalandı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı - Son Dakika


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