Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA ÖLÜMLE SONUÇLANAN AKIL ALMAZ KAZA  KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA ÖLÜMLE SONUÇLANAN AKIL ALMAZ KAZA  KAMERADA

23.03.2022 14:50
Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA ÖLÜMLE SONUÇLANAN AKIL ALMAZ KAZA  KAMERADA

Son dakika haberler... ÜMRANİYE'de zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı.

ÜMRANİYE'de zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre 34 KH 4099 plakalı otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi. Bu sırada otomobil geri geri kaymaya başlayınca Güler, otomobilinin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geri geri hareket ettiği ve sürücünün kayan aracın altında kaldığı görülüyor. Kazayı gören otopark görevlisi "Kendi arabasıydı, kaydı." diye konuştu. Görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı" diye konuştu.

Görüntü dökümü: -----------------Otomobilin kayması

-Sürücünün kayan otomobilin altında kalması


- İstanbul
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Namık Kemal Mahallesi, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA ÖLÜMLE SONUÇLANAN AKIL ALMAZ KAZA  KAMERADA - Son Dakika


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