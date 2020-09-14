Son dakika haber... ÜMRANİYE'DE POLİSLERDEN BROŞÜRLÜ KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMESİ - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de Alemdağ caddesi üzerinde vatandaşları Covid-19 hastalığı ve 14 kural hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarının anlatıldığı broşürleri dağıtan polisler, broşür verdiği vatandaşlara sözlü bilgilinderme de yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmada vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isterken, vatandaşlar da bilgilendirme çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Broşürden alan Saadet Bal, 'Halk olarak çok dikkat etmemiz gerekir.Kuralları uymalıyız büyük küçük herkes.Maskeleri takmalıyız.Sosyal mesafe kuralı ve temizliğe önem vermeliyizödiye konuştu.