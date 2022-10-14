Son dakika haber: Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada

14.10.2022 16:25

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada Ümraniye'de cadde üzerinde yol verme sebebiyle taksici ile motokurye arasında tartışma çıktı.

Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde üzerinde yol verme sebebiyle taksici ile motokurye arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sütçü İmam Caddesi üzerinde seyir halinde olan motokurye ile taksici arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Taksici ve kuryenin birbirine girdiği kavgayı, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

"İtiş, kakış olduktan sonra birbirlerine girdiler"

Olayı gören vatandaşlardan Miraç Burkut, "Biz burada esnafız, motor taksicinin yanından geçerken galiba sıkışmış. Küfür etmiş. Taksici de sen bana mı küfür ettin diye aşağıya indi. Motorcu küfür etmediğini söyledi ama taksici bayağı kendinden emindi. Sonra biraz itiş, kakış olduktan sonra taksici bu sefer motorcuya küfür etti. Birbirlerine girdiler. Sonra taksici arkadaş, arabadan bir şey aldı. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Esnafın araya girmesiyle sağa, sola dağıldılar" dedi.

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Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek İstanbul'da 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' düzenlencek
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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