Son dakika haberi! Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı