Son dakika haber | Ümraniye'de yangın

Bir son dakika haberine göre Ümraniye'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Topağacı Caddesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangına müdahale etmek isterken elinden hafif yaralanan ev sahibinin tedavisi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi

Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

1,5 milyonluk bebek maması vurgunu polis tarafından son anda önlendi

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş

Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı

Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı