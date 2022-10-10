Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi

10.10.2022 00:57
Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi

Son dakika haberleri... Ümraniye'de trafikte iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Ümraniye'de trafikte iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Ailelerinin de karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahıslar birbirlerini darp etmeye başladı. Orta refüjde kavga eden şahısların eşleri de kavgaya dahil oldu. Kadınların da birbirine girdiği kavgaya çevredeki sürücüler müdahale etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga o sırada yoldan geçen başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi - Son Dakika
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