Son dakika haber! ÜMRANİYE'DEKİ YANGIN KOCA DEHŞETİ ÇIKTI; ASETON İLE KUNDAKLADI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de 16 katlı binada çıkan yangının altından koca dehşeti çıktı.

Orhan Yeşilyurt'un boşanmak isteyen eşine öfkelenerek evi asetonla ateşe verdi. Güneş Yeşilyurt, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan eşinin kendisini tehdit ettiğini ve peşine adam taktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Ümraniye'de Güneş Yeşilyurt (28), 2019 yılında Orhan Yeşilyurt (30) ile evlendi. Güneş Yeşilyurt, evlendikten bir süre sonra iddiaya göre eşinin uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle boşanmak istedi. Buna öfkelenen Orhan Yeşilyurt, Güneş Yeşilyurt ve kızının evde olmadığı sırada asetonla evi yaktı. 16 katlı binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Güneş Yeşilyurt eşinden şikayetçi oldu. 1 ay tutuklu kalan Orhan Yeşilyurt daha sonra tahliye edildi. Çiftin boşanma davası sürerken Güneş Yeşilyurt, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ve peşine adam taktığını söyledi. Kızıyla huzur içinde yaşamak istediğini söyleyen Yeşilyurt, yetkililerden yardım istedi.

"ASETON DÖKEREK YAKTI EVİ BEN O SIRADA ÇOCUĞUMLA BERABER DIŞARIDAYDIM."

Güneş Yeşilyurt, "Eşim Orhan Yeşilyurt ile nikahtan iki hafta kadar sonrasında oturduğumuz evi yaktı boşanmak istediğimi söylediğimde. Toplamda 6 yıllık bir beraberliğimiz bulunmakta ve bir çocuğumuz var. 1 ay kadar cezaevinde kaldı kendisi. Sonra tahliye edildi. Boşanma nedeni, uyuşturucuyla alakalı. Severek evlendik. Ama uyuşturucu işin içine girdiği zaman sonuçta bir çocuğumuz var. Hayati tehlikem olduğu için öyle bir talepte bulundum kendisinden. Sonrasında kabul etmeyerek yanılmıyorsam uyuşturucu maddenin etkisinde miydi bilmiyorum artık oturduğumuz evi kundakladı. Toplumu, oturduğumuz binayı tehlikeye soktu. Aseton dökerek yaktı evi ben o sırada çocuğumla beraber dışarıdaydım. Allah'tan dışarıdaydım.1 ay kadar cezaevinde kaldı tahliye edildi. " dedi.

"SABAH BEŞLERE KADAR KAPIMDA ADAM TUTUYOR."

Mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve bu sabah da duruşmaları olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Karşı taraf özel bir klinikte tedavi gördüğünü söylediği için adli tıp buna karar veremiyor, raporları bekliyor. Kendisi de klinik raporlarını adli tıpa götürmüyor. ve sürekli duruşma erteleniyor. Boşanma davamız başladı ve bununla beraber daha çirkin şeyler yaşandı. Kızımın velayetini almak istedi intikam alabilmek için. Bununla alakalı sosyal hizmetler geldi, evimi gördü. Mahkeme kızımın geçici velayetini bana verdi. Bunun yanı sıra ciddi anlamda 1 buçuk senedir takipler ne olduğu belirsiz adamlar tarafından. Kızıma yaklaştırılması o adamların hatta bana yaklaştırılması, aracıma evime. Sabah beşlere kadar kapımda adam tutuyor. Bekleyen kişiler tarafından olsun, eşimin kızıyla olan görüş gününde dahi, hala tehditler devam etmekte kızımın yanında özellikle. Kızımı gözetim altında görmesine karar verildi, 6 duruşmadır bu böyle " diye konuştu.

"O TEHDİTLERE HAKARETLERE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUM."

Konuşmasına devam eden Güneş Yeşilyurt, "'Benim yangın davasından ceza alacağımı mı zannediyorsun, benim avukatım halledecek.' tarzında cümleler. 'Sana hayatı zindan edeceğim. Elinden kızını alacağım. 5 kuruşsuz kızınla beraber yaşayacaksın. Sürüneceksiniz.' gibi şeyler söyledi. ve bana kaza yaptırıp kaza süsü verdirmeyi bile düşünmüş. Bunu dahi planlamış. Mahkemeye yalancı şahitler çıkardı para karşılığında tutarak. Benim bundan sonraki beklentim, en başta kızımla gerçekten güven altında yaşamak. Ben kapımda o adamları görmek istemiyorum. O tehditlere hakaretlere maruz kalmak istemiyorum. Çünkü en önemlisi bir anneyim. Kızıma en iyisini sağlamaya çalışıyorum. Karşı taraf kaldı ki eşim ve ailesi yangından sonraki süreçte benim zararımı karşılamak yerine çocuğuma bir ayakkabı dahi bir çöp dahi almayan insanlar benden kızımın velayetini talep ediyor. Benimle ciddi anlamda uğraşıyorlar." şeklinde konuştu.