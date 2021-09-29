Son dakika haber! Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ümraniye'de aracıyla ters yöne giren sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde seyreden Mehmet S. yönetimindeki 16 LJB 66 plakalı otomobil, döner kavşakta ters yöne girince bu sırada yolda olan 5 araç birbirine çarptı.

Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 2 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan hafif yaralı Mehmet S'nin alkollü olduğu, aracının hız ibresinin de 125 km'de takılı kaldığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.