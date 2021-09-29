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Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın

29.09.2021 15:09

Son dakika haberleri... Ümraniye Finans Merkezi inşaat sahasında bir binanın zemin katında yangın çıktı.

Ümraniye Finans Merkezi inşaat sahasında bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangında oluşan yoğun duman havadan görüntülendi.

Olay, Ümraniye'de bulunan Finans Merkezi inşaat sahasında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatına devam edilen bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yoğun dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın çıkan alan drone ile havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın

Ümraniye, İtfaiye, İnşaat, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın - Son Dakika


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