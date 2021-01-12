Son dakika haber | Ümraniyespor, Bosna Hersekli futbolcu Vrsayevic'i transfer etti
12.01.2021 20:33
Son dakika habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Avdija Vrsayevic'i kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Avdija Vrsayevic'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015 yılından beri ülkemizde top koşturan sağ bek Avdija Vrsajevic ile anlaşmaya varmıştır. Vrsajevic'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı beyazlı formamız ile nice başarılı maçlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Vrsajevic, bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Savunmanın sağında görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yıllarında Ankaraspor'da forma giymişti.
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