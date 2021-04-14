Son dakika haber! UND: "KDV iadesi iptali için Avusturya'ya dava açıyoruz" - Son Dakika

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), KDV iadesi iptali için Avusturya'ya dava açacağını duyurdu.

UND, KDV iadesi iptali için Avusturya'ya dava açacağını duyurdu. Dernek, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'nın Türk araçlarına akaryakıt alımlarında KDV iadesi uygulamasını kaldırmış olması ayrımcı bir uygulama olarak Gümrük Birliği Anlaşmasının Temel İlkelerine ve 19 Ekim 2017 tarihli Avrupa Adalet Divanı (ABAD) kararına aykırıdır.

Ülkemizden Avrupa'ya taşımacılık yapan araçlarımız güzergah üzerinde uygun bir ülke olması sebebiyle Avusturya'dan yakıt ihtiyaçlarını karşılamakta ve doğal olarak da ödedikleri KDV'yi daha sonra iade olarak almaktaydılar. Ancak Avusturya Hükümeti 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle yabancı araçlara KDV iadesi ödenmesi uygulamasını sonlandırdı.

Bu karar, Türk araçları için sefer başına 200 euro ilave maliyet demek oluyor.

Avrupa Adalet Divanı, UND'nin " Macaristan'ın Türk araçlarından almakta olduğu 400 euro ücretin Gümrük Birliği Anlaşmasına aykırı olduğuna ilişkin" açtığı davada UND'yi haklı bulmuş ve kararında "Türkiye ile AB arasında Gümrük vergisi veya Gümrük vergisi ile eş etkili vergilerin yasaklandığını" belirterek, Tırların geçişinden satılan malın maliyetine yansıyabilecek 1 euro bile ilave ücret alınamayacağını hükme bağlamıştı" denildi.

Konu hakkında konuşan UND Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Baykara, "Türkiye ile Avusturya arasında iki taraflı anlaşma ile belirlenmiş KDV iadesi uygulamasının tek taraflı iptaline karşı gereğinin yapılmasını Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan talep ettik. Bu konuda gerekli girişimler yürüyor ancak bu ayrımcı uygulama 19 Ekim 2017 tarihli Avrupa Adalet Divanı kararına açıkça aykırılık teşkil ediyor. Bu hafta itibariyle Avusturya'ya karşı ABAD kararını dayanak göstererek dava sürecini başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin milyonlarca euro kayba uğraması yanında Türk araçları aleyhine bir durum da oluşmuştur" diyen Baykara, "Türkiye'den yük alıp Almanya'ya giden bir Bulgar aracı bu ülkede yaptığı yakıt alımı için KDV'sini iade alırken Türk aracı bu haktan mahrum bırakılmıştır. Bu, açık bir ayrımcılıktır. Hukuki sürecin sonunda bu yanlışın düzeltileceği ve o güne kadar iade alınamayan vergilerin de geçmişe dönük olarak ödeneceğini umuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL