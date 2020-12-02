Son dakika haber! Üniversite tercihi yapacaklar için 'YÖK Atlas' güncellendi - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 'YÖK Atlas' programını 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncelleyerek erişime açtı.

YÖK, 'öğrenci dostu' çalışmalar kapsamında 'https://yokatlas.yok.gov.tr' adresinde hizmete sunulan 'Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)' içindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmalarını tamamladı. Üniversite tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen 'YÖK Atlas' programındaki 'Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı' modülleri 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021 YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. 'YÖK Atlas' programında 'Lisans/Önlisans Atlası' ile 'Net Sihirbazı' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı', 'Mezun Başarı Atlası', 'Meslek Atlası' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. YÖK'ten yapılan açıklamada bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. 'YÖK Atlas'ın adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girdiği hatırlatılırken, adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan 'YÖK Atlas'ın, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı olduğuna dikkat çekildi.