Geçtiğimiz gün üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mustafa Yasin Kurtuluş kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motosiklet yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu dengesini kaybederek devrildi. Bu sırada yoldan geçen 25 S 0170 plakalı servis aracının altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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