Ünlü çiftin oğlu Emre Mays'ı hastane önünde öldüren sanığın ailesi hakim karşısında - Son Dakika

ŞİŞLİ'de 7 Ocak 2020'de, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesi kavgalı oldukları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Maktul Ozan Tekcan'ın babası Hacı Tekcan "Gazi ile Akın Kutlu daha öncesinde beni 5 yerimden bıçakladılar. Akın Kutlu, Emre Mays'ın öldürülmesi davasında suçunu inkar etti, ancak ben aleyhine tanıklık yaptım. Tanıklık yapmamın ardından Gazi ile Döndü Kutlu sürekli tehditler yağdırdı" dedi. Annesi Şerife Tekcan da "Oğlum 8 kurşunla, karakol önünde sopayla darp edilerek kaybetti hayatını. Ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak" diye konuştu.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Gazi Kutlu, Davut Kutlu ile tutuksuz sanık Döndü Kutlu ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Ozan Tekcan'ın ailesi ile olayda yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu da katıldı. Tutuklu sanık Muhammed Kutlu ise koronavirüs olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Tutuklu sanık Davut Kutlu, "Daha önceden yaşadığımız husumet sebebiyle Ozan ile dükkanda kavga ettik. Kendisini şikayet etmek için polisi aradım. İş yerime polisler geldi. Daha sonra annemle birlikte şikayetçi olmaya emniyete gittik. Biz karakoldayken babam Gazi Kutlu ile ağabeyim Muhammed Kutlu emniyete geldi. Bir süre sonra Ozan ile Batuhan emniyete geldiler. Ozan kaskı ile babamın kafasına vurdu. Bu sırada kavga çıktı. Elinde silah ile ağabeyimi gördüm. Ağabeyimi engellemek amacıyla yanına gittim ancak engelleyemedim. Ağabeyim Ozan'a ateş etti. Kimseye yönelik eylemim olmadı, aksine engellemeye çalıştım" dedi.

"OZAN'I KİMİN VURDUĞUNU GÖRMEDİM. O KADAR ÇOK MERMİ UÇUŞTU Kİ..."

Diğer tutuklu sanık Gazi Kutlu şunları söyledi: "Olay günü oğlumun dükkanının Ozan ve arkadaşları tarafından basıldığını duydum. 155'i arayarak şikayette bulundum. Onlarda emniyete giderek şikayette bulunmuşlar. Daha sonra emniyete gittim. Bu sırada Ozan ile Batuhan motosikletle emniyete geldiler ve Davut'un motosikletine çarptılar. Batuhan ile Ozan, bıçak çıkararak bana savurdular. Tartışma çıkınca Ozan kaçmaya başladı, bu arada silah sesleri duydum. Arkamı döndüm, oğlum Muhammed'in elinde silah gördüm, ancak polislerde o anda ateş ettiği için Ozan'ı kimin vurduğunu görmedim. O kadar çok mermi uçuştu ki, polisler gelip bana ters kelepçe yaptılar"

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA OĞLUM MUHAMMED İLE OZAN YARALIYDI"

Olay günü oğlu Davut Kutlu'nun kendisini aradığını söyleyen tutuksuz sanık Döndü Kutlu, "Ozan ve arkadaşı Batuhan'ın dükkanı bastığını söyledi. Bunun üzerine çıkıp dükkana gittim. Gittiğimde polisler çoktan gelmişti. Oğlum Davut'u yalnız bırakmak istemediğim için emniyete onunla beraber gittim. Emniyette içerdeyken bir ses geldi. Bir motor, başka bir motora çarptı. Kaza oldu diye bir kargaşa oldu. O sırada bir el silah patladığını duydum. Olayın nasıl olduğunu görmedim ama dışarı çıktığımda oğlum Muhammed ile Ozan yaralıydı" ifadelerini kullandı.

"TANIKLIK YAPMAMAMIZIN ARDINDAN SÜREKLİ TEHDİT YAĞDIRDILAR"Maktul Ozan Tekcan'ın babası Hacı Tekcan ise "Gazi ile Akın Kutlu daha öncesinde beni 5 yerimden bıçakladılar. Akın Kutlu, Emre Mays'ın öldürülmesi davasında suçunu inkar etti ancak ben aleyhine tanıklık yaptım. Tanıklık yapmamın ardından Gazi ile Döndü Kutlu sürekli tehditler yağdırdı" dedi. Tutuklu sanıklar Muhammed, Gazi ve Davut Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA: BEN YAŞADIM BİR DAHA BİR ANNE YAŞAMASINÖldürülen Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı. Anne Tekcan, "Azmettirenler içeri alınmadı. Adalete güveniyorum. Katiller asla serbest bırakılmasın istiyorum. Her sene bir annenin canı yanıyor, böyle katillerin dışarı çıkmasını istemiyorum. Oğlum 8 kurşunla, karakol önünde sopayla darp edilerek kaybetti hayatını. Böyle bir acıyı hiç bir anne yaşamasın. Ben yaşadım bir daha bir anne yaşamasın. Azmettirenin de bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Sanığın anne ve babası azmettirmediklerini söylediler. Yalan ifadelerle kendilerini savunmaya çalıştılar. Bütün deliller elimizde. Ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak. Pişmanlık yok hiç birinin suratında. Onları görünce çok kötü oldum, evladım gözümün önüne geldi" dedi. İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer alıyor. Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydedildi. İddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun zaman zaman kardeşi Hayrice Şahin'e, "Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek." dediği, Davut ve Muhammed Kutlu'nun da zaman zaman Ozan Tekcan'ı öldüreceğini söylediği ifade edildi. Bir firmada kurye olarak çalışan maktul Ozan Tekcan'ın 22 Aralık 2020'de Davut Sevencan'ın işlettiği pideciye gittiği belirtilen iddianamede, pidecide çalışan Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'a "Ne işin var burada" diyerek tartıştıkları ifade edildi.İş yerinden çıkan ikili arasında süren tartışmada Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'ın kafasına motosiklet kaskıyla vurduğu, olaya diğer sanıklar Muhammed Kutlu ile annesi Döndü Kutlu'nun da karıştığına yer verilen iddianamede, Davut Kutlu'nun daha sonra Şişli Polis Merkezi'ne giderek Tekcan'ın kendisini tehdit ettiğini, Ozan Tekcan'ın ise arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu ile karakola gidip yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi. İddianamede, Kutlu ve Karanlıkoğlu'nun, hastaneden sağlık raporu aldıktan sonra tekrar olay yerine gittikleri ifade edilerek, Ozan Tekcan'ın karakolda olduğunu duyan Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu'nun karakol önüne geldikleri ve tarafların burada karşılaştıkları anlatıldı. Gazi Kutlu'nun yaklaşık 1 metre uzunluktaki metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı kaydedildi. İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklardan Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

- İstanbul