Son dakika haber! ÜNLÜ GURME MEHMET YAŞİN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Son dakika gündem haberine göre Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı.
Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil, içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı. Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.
Son Dakika Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Erdoğan ile Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi: Yunanistan gerginliği tırmandırıcı adımlar atıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Son Dakika: LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi