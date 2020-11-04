Son dakika haber! Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haber! Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi
04.11.2020 19:43
Son dakika haberine göre Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 62 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.
Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 62 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 62 kişinin yaşamını yitirdiği böylece toplam can kaybının 1029'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 4 bin 658 kişinin daha virüse yakalandığı, toplam vaka sayısının ise 91 bin 234'e ulaştığı aktarıldı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 8 bin 769 olduğu kaydedildi.
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