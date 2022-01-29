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Son dakika haber: Ürdün'den, "terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Ürdün'den, "terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız" açıklaması

29.01.2022 21:41
Son dakika haber: Ürdün'den, "terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız" açıklaması

Son dakika gündem haberi... Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güven ve istikrarını hedef alan saldırılar karşısında Abu Dabi'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güven ve istikrarını hedef alan saldırılar karşısında Abu Dabi'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne BAE ziyareti kapsamında birçok BAE'li yetkili ile bir araya geldi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya gelen Hasavne, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın BAE'ye destek ve dayanışma mesajını kendisine iletti.

Kral Abdullah'ın mesajında Ürdün'ün BAE ile daima dayanışma içinde olduğu ve "bu ülkenin güvenliğinin Ürdün'ün güvenliğinin bir parçası olması" itibarıyla Abu Dabi'yi destekledikleri belirtildi.

Hasavne, ülkesinin BAE'yi hedef alan "terör" saldırılarını kınadığını ve BAE'nin güven ve istikrarını hedef alan herhangi bir durum karşısında Abu Dabi'nin yanında yer alacaklarını yineledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ise iki ülke arasındaki ortak stratejik ilişkilere vurgu yaparak, her alanda ikili iş birliğinin ulaştığı "ileri seviyeye" işaret etti.

Ürdün Başbakanı Hasavne'nin BAE ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ürdün'den, 'terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ürdün'den, "terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız" açıklaması - Son Dakika
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