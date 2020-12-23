Son dakika haber... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

23.12.2020 18:31
Son dakika haber... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 652'ye, Irak'ta 12 bin 737'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 148'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 652'ye, Irak'ta 12 bin 737'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 148'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 91 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 902 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 652'ye, vaka sayısının da 281 bin 983'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 252 bin 158'e ulaştığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 1173 yeni vaka tespit edildiği, 1448 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 737'ye, vaka sayısının da 587 bin 676'ya yükseldiği Irak'ta, şu ana kadar 525 bin 792 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha vefat ettiğini, 177 kişinin enfekte olduğunu, 169 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 148, vaka sayısının 361 bin 536, iyileşen hasta sayısının ise 352 bin 418 olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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