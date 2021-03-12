Son dakika haber... Ürdün, Irak ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 55, Irak'ta 25, Yemen'de ise 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 55 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 7 bin 705 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 584 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 224'e, vaka sayısının 464 bin 856'ya yükseldiği, 385 bin 533 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 25 kişi daha vefat etti, 4 bin 622 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 397 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 696'ya, vaka sayısı 759 bin 264'e, iyileşenlerin sayısı 677 bin 472'ye yükseldi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 62 yeni vaka tespit edildiğini, 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 679'a, vaka sayısının 2 bin 729'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 469 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.