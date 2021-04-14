Son dakika haber: Ürdün, Irak ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber: Ürdün, Irak ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

14.04.2021 18:03
Son dakika haber: Ürdün, Irak ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 50, Irak'ta 40, Yemen'de 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 50, Irak'ta 40, Yemen'de 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 50 kişinin daha hayatını kaybettiği, 4 bin 85 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 482 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 987'ye, vaka sayısının 676 bin 175'e, iyileşenlerin sayısının da 617 bin 96'ya yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 972 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 196 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 836'ya, vaka sayısının 949 bin 50'ye, sağlığına kavuşanların da 831 bin 519'a çıktığı kaydedildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 75 yeni vaka tespit edildiği, 58 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 1083'ye, vaka sayısının da 5 bin 582'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 128 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Koronavirüs, Yemen, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ürdün, Irak ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika


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