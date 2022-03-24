Son dakika haber: Ürdün İslami Çalışma Cephesi, Ürdün yönetimini siyasileri "keyfi" gözaltına almakla suçladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ürdün İslami Çalışma Cephesi, Ürdün yönetimini siyasileri "keyfi" gözaltına almakla suçladı

24.03.2022 15:38
Son dakika haber: Ürdün İslami Çalışma Cephesi, Ürdün yönetimini siyasileri "keyfi" gözaltına almakla suçladı

Son dakika gelişmesine göre Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi, Ürdün yönetimini düşünce özgürlüğünü ihlal ederek siyasileri keyfi gözaltına almakla itham etti.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi, Ürdün yönetimini düşünce özgürlüğünü ihlal ederek siyasileri keyfi gözaltına almakla itham etti.

İslami Çalışma Cephesi Partisine bağlı Özgürlükler Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok ilinde keyfi olarak gözaltına alınan siyasi ve aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Açıklamada, eski milletvekili Vasfi er-Ravaşde, aktivist sendikacı Meysera Melas, Ortaklık ve Kurtuluş Partisi yöneticilerinden Halid Hasaneyn ile Eymen Sanduka ve Öğretmenler Sendikası aktivisti Kifah Ebu Ferhan'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

Hükümetten görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etme hakları olan siyasi ve aktivistlere yönelik uyguladığı gerilim politikasını durdurması istenilen açıklamada, tüm düşünce mahkumlarını serbest bırakması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, "anayasaya ve hukuka açıkça saldırı teşkil eden tüm keyfi ve adaletsiz önlemlerin durdurulması gerektiği" vurgulandı.

Ürdün makamlarından İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin söz konusu suçlamasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Müslüman Kardeşler, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ürdün İslami Çalışma Cephesi, Ürdün yönetimini siyasileri 'keyfi' gözaltına almakla suçladı - Son Dakika


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