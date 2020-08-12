Son dakika haber... Ürdün, Kovid-19 önlemleri kapsamında Suriye ile sınır kapısını bir hafta kapatıyor - Son Dakika

Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Suriye'den gelen yolcularda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yarından itibaren bir hafta süreyle kapatılması kararı aldığı belirtildi.

Haberde, konuyla ilgili daha daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Ürdün ile Suriye arasındaki iki kapıdan biri olan Cabir-Nasib Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damar olarak addediliyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine karşı çatışan muhaliflerin 2015'te sınırda kontrolü sağlamaları üzerine kapanan kapı, Ekim 2018'de yeniden açılmıştı.