Ürdün Kralı II. Abdullah, Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi - Son Dakika

Ürdün Kralı II. Abdullah, Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi
07.10.2020 22:57
Ürdün Kralı II. Abdullah, Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifa etmesinin ardından Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu. Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet bir hafta önce Abdullah'a istifasını sunmuş, Kral Abdullah ise hükümetin istifasını kabul etmişti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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