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Son dakika haber | Ürdün Kralı ile Almanya Savunma Bakanı, terörle mücadele ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Ürdün Kralı ile Almanya Savunma Bakanı, terörle mücadele ve bölgesel konuları görüştü

08.01.2022 19:45
Son dakika haber | Ürdün Kralı ile Almanya Savunma Bakanı, terörle mücadele ve bölgesel konuları görüştü

Son dakika haber... Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı Abdullah, ülkeyi ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'i başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra terörle mücadelede iki ülke arasında iş birliği ve koordinasyon meselesinin ele alındığı kaydedildi.

Savunma alanında iş birliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, Kral Abdullah, Almanya ile ülkesi arasında derin ilişkilerin olduğunu vurgulayarak, Berlin ile Amman arasındaki ortaklığın güçlendirilmesini istediğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle de bir araya gelmişti. İkili, Filistin meselesinin yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya'daki krizlere çözüm çabalarını görüşmüştü.

Ürdün Kralı Abdullah ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 4 Ocak'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulma çabalarını ele almıştı.

Kral Abdullah, 27 Ekim 2021'de de Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek dönemin Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti.

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Annegret Kramp-Karrenbauer, Ürdün Kralı Abdullah, Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ürdün Kralı ile Almanya Savunma Bakanı, terörle mücadele ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ürdün Kralı ile Almanya Savunma Bakanı, terörle mücadele ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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