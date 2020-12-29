Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

29.12.2020 21:35
Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 23, Lübnan'da 21, Cezayir'de 8 kişi yaşamını yitirdi, Kuveyt'te ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 23, Lübnan'da 21, Cezayir'de 8 kişi yaşamını yitirdi, Kuveyt'te ise vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 561 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 801'e, vaka sayısı 291 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı da 266 bin 622'ye yükseldi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 298 yeni vaka tespit edildiği, 1091 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1430'a, vaka sayısının 175 bin 118'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 125 bin 473'e çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 357 yeni vaka tespit edildiğini, 336 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 745'e, vaka sayısı da 98 bin 988'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 550'ye ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 236 yeni vaka tespit edildiği, 248 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Son verilerle vaka sayısının 150 bin 93'e, iyileşen hasta sayısının ise 146 bin 56'ya çıktığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar virüs kaynaklı can kaybının 932 olduğu hatırlatıldı.

Cezayir, Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü         
21:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV açıklaması: Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV açıklaması: Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı         
21:12
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 53 binin üzerinde Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 53 binin üzerinde         
20:53
Tabancasını temizleyen genç, annesini bacaklarından vurdu Tabancasını temizleyen genç, annesini bacaklarından vurdu         
20:48
Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti         
20:35
Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı         
19:55
Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu         
18:17
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 21:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei