Son dakika haber: Ürdün, Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 35, Tunus'ta 34, Lübnan'da 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 302 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin 4 bin 935'e yükseldiği, hastalığa yakalananların 427 bin 717'ye çıktığı, iyileşenlerin de 367 bin 315 kişi olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin Kovid-19'dan öldüğü, yapılan testlerden 676 kişinin de pozitif olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, salgından ölenlerin sayısı toplam 8 bin 201, virüse yakalananların sayısı 237 bin 704, iyileşenlerin sayısı ise 202 bin 399 oldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ülkede 33 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 377 kişi de salgına yakalandı.

Bugüne kadar ölenlerin sayısının 5 bin 46 olduğu belirtilen açıklamada, 395 bin 588 kişinin virüse yakalandığı bunlardan 310 bin 294 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.