Son dakika haber | Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine siyasi çözüm için koordinasyonu sürdürecek - Son Dakika

Son dakika haber | Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine siyasi çözüm için koordinasyonu sürdürecek

24.05.2021 14:36
Son dakika haber | Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine siyasi çözüm için koordinasyonu sürdürecek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması için koordinasyona devam edeceklerini vurguladı.

Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması için koordinasyona devam edeceklerini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.

Safedi, Şukri ile İsrail'in yaptıklarına karşı durmak ve bu konuda koordinasyonu sürdürmek hedefiyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, uluslararası toplumun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin zorla göç ettirilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Ürdünlü bakan, olanların tekrar yaşanmamasının sağlanması, işgale son veren ve barışı tesis eden siyasi bir çözüm bulunması amacıyla Mısır ile gelecek adımlar için koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Safedi, "Mısır ve Ürdün, halihazırdaki durumun böyle devam etmesinin mümkün olmadığında hemfikir. Soruna köklü çözüm bulunmadıkça yeniden bir tırmanış patlak verebilir." dedi.

İsrail'in iki devletli çözümü yok eden tüm uygulamalarına karşı olduklarını vurgulayan Safedi, bunun bölgesel ve uluslararası düzeyde herkesi etkileyecek daha fazla tırmanışlara sebep olabileceğini söyledi.

Ürdün'ün geçen haftalar boyunca Hamas'la iletişimde olduğuna dikkati çeken Safedi, "Herkesle iletişim sürüyor. Bundaki amaç, Filistinlilere hizmet ve onlara destektir." ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalışılan üç konu olduğunu söyleyen Safedi, bunların İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin sürmesi, bu ihlallerin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tekrarlanmaması ve yeniden imar meseleleri olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de "Mısır, Ürdün ile bölgesel meydan okumalara karşı koymak için koordinasyon sağlamaya çalışıyor." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'da yaptıklarının Mısır'ın, Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Filistin, İsrail, Mısır, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine siyasi çözüm için koordinasyonu sürdürecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!

Son Dakika Haberleri
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:10 Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Oyuncu Merve Boluğur'dan kafa karıştıran sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim Oyuncu Merve Boluğur'dan kafa karıştıran sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim         
13:58
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor         
11:00
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:48:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine siyasi çözüm için koordinasyonu sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement