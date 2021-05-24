Ürdün ve Mısır, Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması için koordinasyona devam edeceklerini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.

Safedi, Şukri ile İsrail'in yaptıklarına karşı durmak ve bu konuda koordinasyonu sürdürmek hedefiyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, uluslararası toplumun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin zorla göç ettirilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Ürdünlü bakan, olanların tekrar yaşanmamasının sağlanması, işgale son veren ve barışı tesis eden siyasi bir çözüm bulunması amacıyla Mısır ile gelecek adımlar için koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Safedi, "Mısır ve Ürdün, halihazırdaki durumun böyle devam etmesinin mümkün olmadığında hemfikir. Soruna köklü çözüm bulunmadıkça yeniden bir tırmanış patlak verebilir." dedi.

İsrail'in iki devletli çözümü yok eden tüm uygulamalarına karşı olduklarını vurgulayan Safedi, bunun bölgesel ve uluslararası düzeyde herkesi etkileyecek daha fazla tırmanışlara sebep olabileceğini söyledi.

Ürdün'ün geçen haftalar boyunca Hamas'la iletişimde olduğuna dikkati çeken Safedi, "Herkesle iletişim sürüyor. Bundaki amaç, Filistinlilere hizmet ve onlara destektir." ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalışılan üç konu olduğunu söyleyen Safedi, bunların İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin sürmesi, bu ihlallerin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tekrarlanmaması ve yeniden imar meseleleri olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de "Mısır, Ürdün ile bölgesel meydan okumalara karşı koymak için koordinasyon sağlamaya çalışıyor." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'da yaptıklarının Mısır'ın, Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.