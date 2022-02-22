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Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika

Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor

22.02.2022 12:46

Ürdün'de emekli asker Munir ez-Zevahire, kısıtlı imkanlarla prototipini yaptığı cihazla felçli hastaların hareket etmesini sağlamayı ve onlar için umut ışığı olmayı temenni ediyor.

Ürdün'de emekli asker Munir ez-Zevahire, kısıtlı imkanlarla prototipini yaptığı cihazla felçli hastaların hareket etmesini sağlamayı ve onlar için umut ışığı olmayı temenni ediyor.

Sağlam bir iradeyle başarılamayacak hiçbir şey olmadığını söyleyen Zevahire, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla ürettiği cihaz hakkında bilgi verdi.

Zerka kentinin Birin bölgesinde yaşayan Zevahire, ordudan emekli olduğunu, rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji alanlarında çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldığını aktardı.

Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor
Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor
Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor
Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor

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Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor Sanayicilerden BAREM'e övgü Sanayicilerden BAREM'e övgü

Rehabilitasyon, Emekli, Ürdün, Asker, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika
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