Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika

Ürdün'de emekli asker Munir ez-Zevahire, kısıtlı imkanlarla prototipini yaptığı cihazla felçli hastaların hareket etmesini sağlamayı ve onlar için umut ışığı olmayı temenni ediyor.

Sağlam bir iradeyle başarılamayacak hiçbir şey olmadığını söyleyen Zevahire, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla ürettiği cihaz hakkında bilgi verdi.

Zerka kentinin Birin bölgesinde yaşayan Zevahire, ordudan emekli olduğunu, rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji alanlarında çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldığını aktardı.