Son dakika haber! Üreticilerin petrokimya şirketlerinin zammını boykot kararı fiyat düşürdü - Son Dakika

Son dakika haber! Üreticilerin petrokimya şirketlerinin zammını boykot kararı fiyat düşürdü

28.04.2021 12:11
Son dakika haber! Üreticilerin petrokimya şirketlerinin zammını boykot kararı fiyat düşürdü, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, ham madde fiyatlarına yüzde 150'nin üzerinde zam yapan petrokimya şirketlerine karşı "alımı durduralım" çağrısı yaptıklarını belirterek, "Boykota başladığımız martın ikinci yarısı sonrası ham...

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, ham madde fiyatlarına yüzde 150'nin üzerinde zam yapan petrokimya şirketlerine karşı "alımı durduralım" çağrısı yaptıklarını belirterek, "Boykota başladığımız martın ikinci yarısı sonrası ham madde fiyatları kısa sürede geriledi. Türkiye'nin aylık plastik ham madde kullanımının ortalama 600 bin ton olduğunu göz önüne aldığımızda ortaya çıkan yüzde 15'lik fiyat düşüşünün aylık karşılığı 180 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, plastik ham maddede dünyadaki en büyük ithalatçı olan Çin ve Türkiye'deki plastik üreticileri, kartel zamlarına karşı ortak akılla hareket edip boykot kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) benzeri kartel yapıya sahip petrokimya şirketlerinin arzı çeşitli bahanelerle kısmasının ardından ham madde fiyatlarının dolar bazında yüzde 150'den fazla artışına karşı üreticilerden gelen "boykot" kararı sonuç getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGEV Başkanı Eroğlu, ham madde fiyatlarına yüzde 150'nin üzerinde zam yapan petrokimya şirketlerine karşı "alımı durduralım" çağrısı yaptıklarını belirterek, yurt içi ham madde piyasasındaki alımların durma noktasına geldiğini bildirdi.

Kartele yönelik boykot çağrısına, firmaların disiplin ve özveri ile geniş katılım gösterdiğini aktaran Eroğlu, "Boykota başladığımız martın ikinci yarısı sonrası ham madde fiyatları kısa sürede geriledi. Türkiye'nin aylık plastik ham madde kullanımının ortalama 600 bin ton olduğunu göz önüne aldığımızda ortaya çıkan yüzde 15'lik fiyat düşüşünün aylık karşılığı 180 milyon dolar. Fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan 180 milyon dolar, kartelin kasasına gireceğine üreticilerimizin cebinde kalmış oldu. Fiyatlar hala düşmeye devam etmekte." ifadelerini kullandı.

"Ham madde fiyatlarındaki zammın, enflasyonu tetikleyeceğine dair uyarımız maalesef gerçekleşti"

Yavuz Eroğlu, gıda ambalajından plastik ipliklerle dokunan kıyafetlere, temizlik malzemeleri ambalajından ayakkabıya, içecek şişelerinden mutfak eşyasına, inşaattan medikal sektörüne ve beyaz eşyaya kadar birçok alanda tüketicilerin hayatına direkt etki eden plastik ürünlerin, ham maddedeki fiyat artışlarına bağlı olarak zamlandığını belirtti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"0,5 litrelik pet şişede maliyetin yüzde 80'i şişenin kendisidir, çarşı/pazarda satılan kıyafetlerin maliyetinin yüzde 20'si dokundukları plastik ipliğin fiyatıdır, ayakkabı maliyetinin yüzde 25'ini yine plastik taban/kaplama maliyeti oluşturur. Dar gelirli vatandaşın ana öğün yemeği makarnanın fabrika çıkış maliyetinin yüzde 16'sını da yine plastik ambalaj oluşturuyor. Öncelikle üreticilerimizi olumsuz etkileyen zamlar, sonraki adımda tüketiciye zam olarak yansıyor. Üretim, istihdam ve ihracatı zorlayan zamlar özellikle dar gelirli tüketiciyi enflasyon üzerinden vuruyor. Nitekim kartelin, ham madde fiyatlarındaki yüzde 150'lik zammının, enflasyonu tetikleyeceğine dair uyarımız maalesef gerçekleşti. Enflasyon 20 ayın zirvesine tırmandı. TÜFE yüzde 16,19, ÜFE yüzde 31,20'ye kadar yükseldi. ÜFE'deki artışın baş aktörlerinden birinin plastik ham maddeye petrokimya kartelinin yaptığı zamlar olduğunu görüyoruz."

"Boykota özveriyle devam edeceğiz"

Boykot sürecinin gelişimini aktaran Eroğlu, "İlk olarak 3 Mart'ta düzenlediğimiz PAGEV Hammadde Fiyat Artışlarına Çözüm Toplantısı'nda Çinli plastik üreticileriyle boykot için görüşmeler yaptığımızı duyurduk. 15 Martta Çin, kendi yarıyıl tatilinden döndü ve 20 Mart'ta PAGEV Genel Kurulu'nda oy birliğiyle boykotun kabulü gerçekleşerek yürürlüğe girdi." ifadelerini kullandı.

Elzem olmadıkça ham madde almayarak boykota haziran ayına kadar devam edeceklerini bildiren Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 15'lik düşüşü önemsiyoruz ancak yüzde 150 artan fiyatlara göre henüz işin başındayız. Astronomik zamlardan dolayı zora girip şalter kapatmak zorunda kalmış firmalarımız fiyatların düşüşe geçmesiyle umutlandı. Boykota özveriyle devam edeceğiz ve yakında zamlardan dolayı şalter indirmiş KOBİ'lerimizi tekrar üretime döndüreceğiz. Hammadde Güç Birliği Platformu üzerinden attığımız adımlarda sonuç almaya başladık."

Araştırma Geliştirme, Plastik, PAGEV, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Üreticilerin petrokimya şirketlerinin zammını boykot kararı fiyat düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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