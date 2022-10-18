Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 152 çalıntı malzeme, tabanca, pompalı tüfek ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin C.Ş, E.U. ve K.M. olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Urla'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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