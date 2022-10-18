İzmir'in Urla ilçesinde 8 hırsızlık suçunun faili olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin C.Ş, E.U. ve K.M. olduğu belirlendi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 152 çalıntı malzeme, tabanca, pompalı tüfek ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
İlçedeki 8 hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Urla'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika