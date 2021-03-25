Son dakika haber! Uruguay'da kaza yapan helikopterdeki Kovid-19 aşıları ziyan oldu - Son Dakika

BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan helikopterin kaza yapması sonucu 300 doz aşı ziyan oldu.

Uruguay basınında çıkan habere göre, ülkenin Rocha şehrine yaklaşık 300 doz BionTech/ Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı taşıyan Uruguay Hava Kuvvetlerine ait Bell 212 tipi nakliye helikopteri, acil iniş yaptığı sırada alev alarak kaza yaptı.

Teknik bir arıza nedeniyle kaza yaptığı belirtilen helikopterin mürettebatındaki 3 kişi hafif yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da 843 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 87 bin 812 kişide görüldü.