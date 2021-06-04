Son dakika haber! Uşak Emniyet Müdürlüğü şehitler için lokma döktürdü - Son Dakika

Uşak Emniyet Müdürlüğü şehitler için lokma döktürdü

UŞAK - Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, şehitler için cuma namazının ardından iki farklı noktada 5 bin kişilik lokma döktürdü.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehitler için maddi destek almadan kentte iki farklı noktada 5 bin kişilik lokma döktürdü. Düzenlenen etkinliğe Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, şube müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binası ve kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde cuma namazı çıkışında edilen duanın ardından lokma döküldü. Polis memurlarına konuşan Emniyet Müdürü Mesut Gezer, dökülen lokmanın başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurulmuş olan bütün Türk Devletlerinde emeği geçen ve bu uğurda şehit düşen şehitlerin mekanları cennet olsun temennisinde bulundu.