Son dakika haber: Uşak'ta 2 otomobilde 2 kilo 903 gram esrar ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Uşak'ta polis ekiplerince 2 otomobilde 2 kilo 903 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta polis ekiplerince 2 otomobilde 2 kilo 903 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu. Otomobillerdeki aramada, 2 kilo 903 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu, hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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