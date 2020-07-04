Son dakika haber | Uşak'ta Afrika oklu kirpisi görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber | Uşak'ta Afrika oklu kirpisi görüntülendi

Son dakika güncel haberine göre Uşak'ta Afrika oklu kirpisi görüntülendi Ormandaki vahşi hayvanlar, fotokapanla görüntülendi Doğa tutkunu Mustafa Canaz, kurduğu fotokapanla ormanlık alanda vahşi hayvanları görüntüledi.

Uşak'ta Afrika oklu kirpisi görüntülendi

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Ormandaki vahşi hayvanlar, fotokapanla görüntülendi

UŞAK - Doğa tutkunu Mustafa Canaz, kurduğu fotokapanla ormanlık alanda vahşi hayvanları görüntüledi.

Uşak'ta yabani hayatı merak eden Mustafa Canaz (30), Karahanlı ve Ulubey ilçeleri arasında ormanlık alanda kurduğu fotokapanla Afrika okulu kirpisi, kurt, çakal, tilki, domuz, sansar ve yabani tavşan gibi yabani hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti.

Fotokapana yansıyan görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan ziraat mühendisi Mustafa Canaz, mesleği gereği sürekli doğada zaman geçirdiği için doğaya ve yabani hayata değer verdiğini belirterek, "Amacım Uşak'taki ormanların hangi vahşi hayvanlara ev sahipliği yaptığını görüntülemek. Yabani hayatı merak ediyorum.

Ulubey, Afrika, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Uşak'ta Afrika oklu kirpisi görüntülendi - Son Dakika

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